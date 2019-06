El foc està controlat des de dimecres i ha cremat 233 hectàrees de superfície forestal i agrícola

Actualitzada 12/06/2019 a les 15:05

Els Bombers segueixen treballant per extingir l'incendi forestal del Perelló (Baix Ebre) amb setze dotacions terrestres i el suport d'un helicòpter. El foc es manté controlat des de dimecres i està en vies d'extinció. Ha afectat 233 hectàrees de superfície forestal i agrícola. Dilluns es van desallotjar preventivament 38 persones de 22 masies aïllades, de les quals quatre van passar la nit en un hostal. Una seixantena de dotacions i uns 200 efectius van treballar la nit de dilluns a dimarts per estabilitzar el foc, que va ser originat per una crema de restes agrícoles de poda d'olivera sense mesures de prevenció.