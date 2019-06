Meritxell Roigé revalidarà l'alcaldia de Tortosa després que ERC descarti pactar amb cap partit

Xavier Faura admet que han explorat les possibilitats d’un «govern de canvi» però que «l’aritmètica no suma»

Actualitzada 12/06/2019 a les 14:19

La cap de llista de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, podrà revalidar l’alcaldia després que ERC hagi decidit no pactar amb cap força política. Els quatre regidors republicans votaran dissabte el seu cap de llista, Xavier Faura, amb la qual cosa desactiven la possibilitat d’investir un candidat alternatiu. Els republicans han descartat que el PSC formi part d’un govern amb Movem Tortosa i han preferit anar a l’oposició. «L’aritmètica no suma», ha admès Faura aquest dimecres en roda de premsa. Deixant de banda Junts i ERC, els deu regidors de la resta de partits del ple esdevenen insuficients per poder desbancar l’alcaldessa en funcions. La majoria absoluta a Tortosa se situa en onze vots.El cap de llista dels republicans ha recordat que durant la campanya van defensar «un canvi en la manera de fer política» i van anunciar que no pactarien «amb el bloc del 155, amb aquells partits que no condemnen la situació dels presos polítics, de repressió i de pèrdua de llibertats.Dimarts al vespre l’assemblea de militants va decidir que els quatre regidors d’ERC-Tortosa Sí votaran Xavier Faura en el ple d’investidura de dissabte. Els republicans tampoc no votaran la representant de Junts per Tortosa, ni faran cap pacte d’estabilitat amb aquesta formació política, amb qui han mantingut un acord de govern en el darrer mandat.Faura ha detallat que, en els darrers dies, s’han reunit amb la candidatura de Movem Tortosa, liderada per Jordi Jordan, per valorar la possibilitat d’un pacte de govern entres les dues formacions amb el suport extern dels socialistes.«Divendres ens vam reunir amb Movem i el PSC i, en aquesta trobada, els socialistes van deixar clar que només donarien suport a un govern de canvi si ells en formaven part. Van proposar el repartiment de l’alcaldia entre les tres forces, una opció surrealista», ha explicat Faura, que ha reiterat que no compartirà govern amb el PSC mentre «no condemni la situació de repressió del país».El cap de llista dels republicans ha insistit que si no sumen onze regidors no es podrà fer el canvi a l’alcaldia, atès que Roigé és la cap de llista més votada. «L’aritmètica no fa possible un govern de canvi i d’esquerres a Tortosa», ha reconegut en roda de premsa.D’altra banda, l’alcaldable republicà ha assenyalat que Movem ha buscat també el suport extern de la CUP i de Ciutadans per a la investidura, una opció que la formació taronja hauria descartat, segons Faura. Per la seva banda, el regidor de la CUP ja ha anunciat el suport a Movem.Faura ha afegit que durant el proper mandat faran una oposició «constructiva» en què vigilaran l’acció de govern, atès que els seus quatre vots «sempre serien determinants».