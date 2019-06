L'alcalde de Móra la Nova declara com a investigat per l'1-O

La Guàrdia Civil va ampliar el cas a l'organització de la consulta després de conèixer que veïns i consistori havien presentat les denúncies

Actualitzada 12/06/2019 a les 14:22

L'alcalde de Móra la Nova (Ribera d'Ebre), Francesc Moliner, ha declarat aquest dimecres al matí davant la titular del jutjat de Falset com a investigat per l'organització del referèndum de l'1-O. Moliner, a qui la jutgessa encara no ha atribuït cap delicte concret, ha estat citat després que la Guàrdia Civil decidís ampliar a la celebració de la consulta la investigació que es va iniciar per les denúncies contra el cos armat de tres veïns lesionats durant la jornada i la feta per l'Ajuntament pels danys patits pel pavelló firal. Confiat que la causa contra ell s'acabarà arxivant, l'alcalde, que ha acudit al jutjat de Falset acompanyat d'una cinquantena de veïns i càrrecs territorials del seu partit, ERC, ha mostrat també la seva perplexitat davant del fet que s'hagi obert un cop la gran majoria d'investigacions contra alcaldes per l'1-O s'han ja tancat.La jutgessa li ha preguntat, concretament, si es va produir la votació durant la jornada de l'1-O i l'obertura del pavelló firal com a col·legi electoral. Moliner li ha respost que, com alcalde, no tenia «cap responsabilitat» sobre la consulta. «Nosaltres no vam facilitar la jornada però tampoc la vam impedir, perquè tampoc teníem eines. Interpreto que la causa se sobreseurà», ha valorat a la sortida del jutjat, després de prestar declaració.Malgrat aquesta confiança, l'alcalde s'ha mostrat sorprès pel moment en el qual arriba la seva declaració. «Després de tants mesos, quan pensàvem que era un procés tancat contra els alcaldes perquè no teníem notícies, aquesta és la primera que tinc», ha explicat. De fet, ha precisat, el consistori únicament tenia constància de la denúncia que va presentar pels danys produïts al pavelló firal durant la jornada de l'1-O arran les càrregues de la Guàrdia Civil. L'assegurança requeria el tràmit de la denúncia per poder cobrar els desperfectes, valorats en 4.000 euros. Paral·lelament, tres veïns van presentar denúncia per lesions causades per l'actuació policial.«És molt estrany. D'alguna manera sembla que m'estigui tornant cap a mi», ha manifestat, contrariat, Moliner a les portes del jutjat. «Al final hi ha una denúncia per danys convilatans, per danys a un equipament i al final surto jo perjudicat com a representat vila, com alcalde, surto damnificat de tot això. No vull entrar en detall però és una mica estrany», ha afegit. Fonts de la defensa de l'alcalde han explicat que la denúncia de la Guàrdia Civil que ha donat peu a l'ampliació de la investigació i a la citació, presentada a mitjans de novembre de 2017, va ser justament després que s'iniciés el tràmit judicial de les dels votants lesionats i el consistori.Juntament amb Sant Carles de la Ràpita i Roquetes, Móra la Nova va ser una de les poblacions que va rebre la visita del comboi d'efectius antidisturbis de la Guàrdia Civil que va efectuar càrregues i va entrar en diversos col·legis de les Terres de l'Ebre. En el cas de la població de la Ribera d'Ebre, els agents van rodejar els accessos l'equipament i van entrar a la força per endur-se les urnes, sense efectuar càrregues massives. Els votants van intentar barrar-los el pas amb un tractor a la porta i van acabar fent replegar els efectius entre crits i càntics.