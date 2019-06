El jutjat ratifica l'acomiadament procedent de l'exdirector de l'Hospital de Jesús

Va ser cessat després de descobrir-se que havia estat facturant al centre productes gourmet a una empresa proveïdora per repartir-se'ls amb l'antic cap de cuina

Actualitzada 12/06/2019 a les 18:15

El jutjat social número 1 de Tortosa ha considerat procedent l'acomiadament de l'exdirector de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, José Luís Ferré. La instància judicial desestima la denúncia interposada per Ferré, que formalment exercia com a director de serveis generals de l'empresa municipal GESAT (Gestió Sanitària Assistencial Tortosa), després que al novembre del 2017 fos acomiadat disciplinàriament. L'empresa va detectar que Ferré, juntament amb l'antic cap de cuina del centre, també acomiadat, i d'acord amb l'empresa proveïdora, Codina Catering SL, havia estat facturant despeses a l'empresa GESAT en concepte d'aliments per al centre sanitari com ara gelatina en pols, quan realment correspondrien a productes gurmet que es repartirien les dos persones acomiadades. L'exdirector de l'Hospital de Jesús defensava que l'acomiadament era improcedents tot negant els fets, argumentant que no tenien entitat suficient per ser mereixedors de l'acomiadament, que havien prescrit i defectes de forma a la carta de comiat. El tribunal, però, ha desestimat aquests arguments.El jutjat social de Tortosa ja va considerar procedent el juliol del passat 2018 l'acomiadament de l'excap de cuina, que posteriorment va ratificar també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al febrer d'enguany. Mentrestant, segueix obert el procediment que ha de delimitar les responsabilitats penals que podrien haver comès aquestes dos persones.