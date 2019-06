L'Ajuntament de Tivissa anuncia la seva oposició frontal a l'ampliació de l'abocador

El consistori encarrega un informe jurídic i un de tècnic per aturar el projecte que tramita la Generalitat

Actualitzada 11/06/2019 a les 18:12

L'Ajuntament de Tivissa ha anunciat que s'oposarà «frontalment», emprenent «totes les accions polítiques, jurídiques i tècniques necessàries», a l'ampliació de l'abocador a la partida dels Magrells que ha començat a tramitar el Departament de Territori i Sostenibilitat. En un comunicat, el consistori explica que després de recopilar la informació disponible i constatar que es troba en una fase «absolutament inicial» ha encarregat dos informes als serveis tècnics i jurídics municipals davant de les «dimensions i característiques» del projecte d'ampliació. El primer, explica, ha d'aportar un ple d'al·legacions tècnics i mediambientals «per fer front al projecte en el seu tràmit inicial i impossibilitar la seva continuïtat». Al mateix temps, prepara un informe d'estratègia jurídica per «impedir l'autorització» de l'ampliació.«L'Ajuntament de Tivissa es posiciona frontalment en contra d’aquesta ampliació i durà a terme totes les accions polítiques, jurídiques i tècniques necessàries per impedir-ne la seua consecució», tanca el comunicat del consistori.El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, que va informar la setmana passada els ajuntaments de la comarca sobre el cas, prepara també un informe tècnic com a pas previ per a la presentació d'al·legacions. El projecte, que arriba just en el moment que han començat les obres de l'abocador de Riba-roja, preveu quadruplicar la superfície d'abocament actual amb unes instal·lacions que abastaran els 690.000 metres quadrats.