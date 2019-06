La quarantena de persones desallotjades ja poden tornar a casa

Actualitzada 11/06/2019 a les 11:00

Els Bombers de la Generalitat treballen amb l’objectiu de donar per controlat durant el dimarts l’incendi del Perelló (Baix Ebre), estabilitzat des de les sis del matí. El dispositiu està format per una cinquantena de dotacions terrestres, 30 de les quals són vehicles d’aigua emplaçats al llarg dels 17 quilòmetres de perímetre. També hi treballen dos helicòpters bombarders i un de comandament. El cap operatiu dels Bombers, Joan Rovira, ha apuntat que el perímetre està «força assegurat» i que revisen que no hi hagi focus calents. «El temps també ens ajuda perquè les temperatures han baixat i, malgrat que bufa vent, hi ha certa humitat ambiental», ha subratllat. Les 38 persones desallotjades de 22 masies ja poden tornar a casa.