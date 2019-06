La policia local el va enxampar després de sortir al carrer amb dotze bosses preparades per a la venda

Actualitzada 07/06/2019 a les 13:30

La policia local d'Amposta ha detingut un veí de la ciutat de 24 anys per vendre marihuana que amagava a l'interior d'una llauna de refresc modificada. L'arrest es va produir a la cruïlla del carrer Bolívia amb Velázquez quan l'home, suposadament, sortia d'un punt de venda habitual. Els agents li van trobar dotze bosses de marihuana preparades per a la venda així com la llauna en qüestió, modificada per ocultar la droga a l'interior. També li van intervenir diners en efectiu que podrien ser fruit de la venda de substàncies estupefaents. El detingut, al qual se li atribueix un presumpte delicte de tràfic de drogues, passa a disposició judicial aquest divendres al matí.