Comença la construcció del teatre auditori d'Alcanar

Les obres costaran 2,3 MEUR i s'allargaran durant disset mesos

Actualitzada 07/06/2019 a les 17:18

L'Ajuntament d'Alcanar (Montsià) ha iniciat aquesta setmana les obres de construcció del teatre auditori José Antonio Valls. L'equipament, que s'aixeca al mateix solar on havia l'antic auditori, suposarà una inversió de 2,3 milions d'euros. Les obres van a càrrec de la UTE Construïm Auditori d'Alcanar, amb un termini de disset mesos. Les empreses s'han compromès a executar les millores en el contracte sense cap cost addicional per al consistori. Concretament, el subministrament de les butaques de l'auditori, el vestíbul, el mobiliari de l'escenari i l'edifici. En total, el nou auditori ocuparà una superfície útil de 1.521 metres quadrats, amb un escenari de 16 per 8 metres i una sala amb capacitat per 402 butaques.L'obra compta ambuna subvenció de 521.000 euros del PAM de la Diputació d'aquest 2019. El govern municipal remarca que l'equipament permetrà dona resposta a les necessitats culturals del municipi.