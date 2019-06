Arxivada la investigació als Mossos per no impedir el tall de l'AP-7 a l'Ampolla

Els fets es van produir el passat 11 de desembre, quan activistes del CDR van mantenir l'autopista tallada en aquest punt durant prop de 15 hores

La Fiscalia ha arxivat la investigació que va obrir als Mossos d'Esquadra per no desallotjar els activistes dels CDR que al desembre passat van tallar durant hores l'autopista AP-7, ja que entén que ho van fer per evitar «el risc» que podria comportar una actuació «contundent».En el seu decret d'arxiu, al qual ha tingut accés Efe, la Fiscalia de Tarragona acorda arxivar les diligències que va obrir el passat 11 de desembre, després que un grup d'activistes dels CDR mantingués tallada l'AP-7 al seu pas per l'Ampolla (Baix Ebre) durant prop de quinze hores, coincidint amb el pont de la Constitució.La protesta dels CDR, que van acabar per desconvocar la concentració ja de matinada, va ocórrer en plena polèmica per les crítiques del president de la Generalitat, Quim Torra, als Mossos d'Esquadra arran de les càrregues policials contra grups de manifestants que intentaven boicotejar actes de Vox a Girona i Terrassa (Vallès Occidental) el Dia de la Constitució.Després de recollir els informes dels Mossos d'Esquadra sobre la seva actuació davant el bloqueig de l'autopista i l'atestat de la Guàrdia Civil, la fiscal María José Osuna descarta que hi hagués «inacció» per part de la policia catalana i conclou que els efectius de què disposaven a la zona eren «insuficients» per abordar el desallotjament.Segons l'opinió de la fiscal, l'actuació dels Mossos «va estar d'acord amb els efectius de què disposaven, a l'hora que va ser conseqüent amb la valoració del risc per a les persones que una actuació més contudent podia comportar».Segons el ministeri públic, en iniciar-se la concentració els efectius de la policia catalana eren «clarament insuficients» per impedir-la i, un cop asseguts els manifestants, tampoc no eren prous per «garantir una actuació sense conseqüències» tanto per als propis agents com per als ciutadans que es trobaven «retinguts» al lloc.«No van dispersar als concentrats mitjançant l'ús de la força, davant el risc que això comportava a causa de la falta d'efectius, la presència de molts altres ciutadans al lloc i de nombrosos vehicles que es trobaven aturats sense poder maniobrar amb facilitat», conclou la fiscal de Tarragona.Per aquest motiu, el ministeri públic considera que «no existeixen indicis de cap acció delictiva» en la conducta dels Mossos d'Esquadra, «sense perdre de vista els enormes perjudicis i molèsties que van patir els usuaris de l'autopista AP-7 com a conseqüència del tall per part dels CDR».L'escrit de la Fiscalia també recorda que els agents de la policia catalana «van aixecar atestat d'allò succeït», que va ser remès a l'autoritat judicial competent per investigar els fets.Per arxivar la causa, el ministeri públic ha tingut en compte l'informe que va requerir al llavors comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, que va adduir que un desallotjament de la carretera podria haver comportat «serioses dificultats», entre elles risc d'incendi en les barricades que van aixecar els activistes i problemes en el trànsit si decidien desplaçar-se a la N-340.El sindicat UPSAC, que va demanar personar-se en les diligències obertes per la Fiscalia pera demanar l'arxiu de la causa, ha celebrat la decisió de la Fiscalia i ha subratllat que defensarà «sempre, allà on faci falta, la professionalitat» de tots els agents del cos, malgrat que el Departament d'Interior «s'encarregui de fer tot al contrari».