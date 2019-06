La central nuclear Ascó II es reconnecta a la xarxa després de culminar la recàrrega de combustible

La planta ha invertit 23,3 milions d’euros en el procés

Actualitzada 06/06/2019 a les 11:03

La central nuclear Ascó II ha culminat la seva 25a recàrrega de combustible i aquest dimecres s’ha reconnectat a la xarxa elèctrica. Durant l’aturada, que va començar el 27 d’abril, l’Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV) ha invertit 23,3 milions d’euros en actuacions de caràcter preventiu que han donat feina a un miler de persones d’unes 60 empreses de serveis, que han donat suport al personal de la central. El procés de recàrrega de combustible ha consistit en la substitució de 60 elements combustibles que conformen el reactor per afrontar un nou cicle d’operació, el 26è. S’han executat més de 13.500 ordres de treball i s’han implantat 38 modificacions de disseny, així com substitucions de components. La propera parada per recàrrega està prevista per l’abril del 2020.Durant l’aturada s’ha renovat també el sistema de maneig del combustible, la inspecció de tubs per corrents induïdes en els tres generadors de vapor i la substitució de tres dels termoparells intranuclears, segons ha informat ANAV. Els dispositius formen part de la instrumentació utilitzada per mesurar la temperatura de l’aigua a l’interior del reactor i determinar la potència a la qual funciona. També s’ha fet una inspecció de les toveres de branca freda del vas, la inspecció visual remota de la mateixa i la substitució dels motors de diversos equips de seguretat. A més s’ha fet una revisió general de la turbina d’alta pressió i s’han implantat millores a l’estació de tractament d’hidrogen de l’alternador.