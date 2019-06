El projecte d'ampliació de l'abocador de Tivissa preveu quadruplicar la superfície de l'actual

La promotora presenta al Departament de Territori el document inicial estratègic, el primer dels quatre tràmits que ha de superar el projecte per a la seva aprovació

Actualitzada 06/06/2019 a les 13:02

El Departament de Territori i Sostenibilitat té ja sobre la taula el tràmit inicial per ampliar de l'abocador de Tivissa fins gairebé quatre cops la seva superfície actual. L'empresa promotora, Gestió i Recuperació de Terrenys, SA, ha presentat davant de la Generalitat la sol·licitud d'inici amb l'esborrany del pa o programa i el document inicial estratègic. Segons addueix, la modificació puntual del pla urbanístic municipal de l'octubre de 2017 li permet executar aquesta ampliació amb l'argument que no existeixen abocadors en un radi de 150 quilòmetres i l'actual esgotarà la seva vida útil abans de cinc anys. D'acord amb el document presentat per l'empresa, les instal·lacions del l'abocador ampliat abastarien 690.000 metres quadrats a la partida de Magrells, incloent els terrenys recuperats de l'antic dipòsit comarcal clausurat.Les principals actuacions per materialitzar el projecte se centrarien en l'habilitació de nous vasos d'abocament per a residus de classe II, d'origen industrial, comercial o urbà, que no tenen consideració d'especials ni perillosos, provinents de la planta de valorització annexa o de l'exterior. El document preveu condicionar tres noves zones de disposició de residus, al sud i al sud-est de les actuals instal·lacions, així com una quarta en els terrenys que ocupen l'antic dipòsit clausurat –de 151.865 metres quadrats-, que s'acabaria sanejant i buidant amb aquesta finalitat. Això suposaria ampliar l'actual superfície destinada a vasos de disposició de residus dels 138.375 metres quadrats actuals –amb una capacitat total de 4.095.000 metres cúbics en fues fases- als 530.000 metres quadrats previstos. Gairebé quatre cops més.Addicionalment, es construirien noves infraestructures de servei, com tres basses de lixiviats en la zona ampliada. A l'actual complex, s'ampliarà l'actual bassa per duplicar la capacitat i també la planta que els tracta. També es construiria una nova bassa d'aigües seminetes i una de netes. Es construirà una nova nau d'uns 5.000 metres quadrats per estacionar la maquinària i s'habilitarà l'espai per ubicar una nova estació transformadora d'abastament elèctric en mitja tensió. Aquesta àrea d'infraestructures tindrà 60.000 metres quadrats en total.El document presentat per la promotora reserva 68.911 metres quadrats a una àrea de protecció de paisatge i un espai on no es permeten construccions de 30.197 metres quadrats. A banda de les actuals instal·lacions de valorització i disposició de residus que gestiona el mateix promotor, s'inclouen zones d'extracció i dipòsit d'argiles al sud del complex actual, els terrenys de l'antic dipòsit comarcal i finques agrícoles adjacents.Per disposar del total vist-i-plau administratiu, i un cop hagi superat aquesta fase incial, l'òrgan ambiental haurà de sotmetre a consultes durant un mes el projecte i emetre un document d'abast. Posteriorment, un cop finalitzi la redacció del pla o programa s'ha de posar a informació pública durant un mínim de 45 dies així com consultar les administracions públiques i afectades i el públic interessat. Abans d'aprovar-se el pla o programa, el promotor haurà de presentar davant del Departament de Territori l'expedient d'avaluació estratègica complet, que el podrà aprovar emetent la declaració ambiental estratègica o tombant-lo i tancant el procediment.En funcionament des de 2004 –va rebre el permís l'autorització l'any 2002, posteriorment renovada el 2012- i ampliat arran d'un permís concedit a final de 2009, la construcció i posada en marxa del macroabocador que havia de permetre depositar residus de classe II –no perillosos- procedents d'arreu de Catalunya va aixecar una forta contestació popular a la comarca. Ajuntaments, veïns i entitats de la comarca temien que les instal·lacions s'acabessin convertint en un punt de referència per a l'abocament de residus urbans de tot Catalunya.Ara, l'inici dels tràmits per a la seva ampliació arriba, a més, en el context d'un nou polèmic projecte a la comarca: l'inici de les obres d'un altre abocador, en aquest cas, de residus industrials no perillosos a Riba-roja d'Ebre. De moment, segons reconeixen alcaldes consultats per l'ACN, que han rebut la informació a través del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, com a propietari de part dels terrenys afectats, la tramitació es troba encara en els seus estadis inicials. Confien, en aquest sentit, que podran presentar a temps les al·legacions corresponents per frustrar l'ampliació.