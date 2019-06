Agricultura dona per controlats els focus de caragol maçana de l'hemidelta dret

L'any passat es van fer una trentena d'accions per contenir les zones infestades al marge dret de l'Ebre

Actualitzada 06/06/2019 a les 16:22

Arròs i fauna

La Taula Sectorial de l'Arròs ha fet balanç aquest dijous a Amposta sobre les actuacions de lluita i eradicació del caragol maçana al delta de l'Ebre. El Departament d'Agricultura dona per «controlats» els focus puntuals de caragol maçana de l'hemidelta dret, on s'havien superat les 115 hectàrees infestades i que s'haurien reduït al voltant de les 90 hectàrees, segons fonts de la Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre. L'any passat al marge dret del riu es van fer 34 accions i se segueix treballant per evitar l'aparició de nous focus. A l'hemidelta esquerre es van fer 1.694 actuacions de lluita i contenció, amb un increment important en accions de neteja de la maquinària agrícola.Les actuacions de lluita contra el caragol maçana s'han inclòs en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya i ha comptat amb un pressupost de cinc milions d'euros per a cinc campanyes. El Departament està ultimant l'ordre per aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar la compra de productes fitosanitaris, a base de saponines, que s'utilitzen en la lluita contra el cargol poma en el delta de l'Ebre. La modificació es fa per augmentar del 25% al 33% l'ajut a la compra de saponines per part dels agricultors.A petició del sector, preocupat pels danys causats als camps d'arròs pels flamencs i polla blava, Agricultura, coordinarà un grup de treball amb tots els actors implicats per abordar la problemàtica. Es debatrà com aplicar noves tecnologies com els drons, que ajuden a foragitar els animals i a quantificar amb més detalls els danys que provoquen.El Departament de Territori es compromet també a crear un grup de treball més general per abordar l'ordre que regula els barems d'indemnització de danys per fauna salvatge.