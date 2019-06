El foc afecta una superfície provisional d'1,55 hectàrees

Deu dotacions de Bombers de la Generalitat estan treballant en un incendi a Corbera d'Ebre. L'avís l'han rebut a les 14.57 hores i fins al punt, en un principi, s'han desplaçat tres mitjans aeris i nou unitats terrestres.El foc es troba a uns cent metres de la carretera N-420 al terme de Corbera, prop del quilòmetre 808, tot i que aquest no es troba tallada al trànsit. Aquest afecta vegetació i camps de conreu.Cap a les 17 hores, els Bombers han informat que les tasques d'extinció de l'incendi evolucionen favorablement, tot i el vent que bufa a la zona. Allí hi continuen treballant un helicòpter i nou dotacions terrestres.Uns minuts més tard, els Bombers han donat per controlat l'incendi. Agents Rurals asseguren que el foc afecta una superfície provisional d'1,55 hectàrees.