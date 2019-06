S'enfronta a 6 anys de presó per fer esclatar un 'còctel MacGyver' en un carrer de l'Aldea

Fiscalia imputa l'acusat un delicte de tinença d'explosius per un artefacte que va fabricar amb una ampolla de plàstic, paper d'alumini i àcid clorhídric

Actualitzada 05/06/2019 a les 13:06

Fiscalia demana un total de sis anys de presó per un home acusat de tinença d'explosius per fer esclatar un artefacte conegut com a 'còctel MacGyver' llençant-lo al carrer des del seu domicili de l'Aldea. L'explosió va tenir lloc cap a les tres de la matinada del dia 29 de març de 2018 i va espantar els veïns, que van baixar a la via pública. L'acusat hauria elaborat l'artefacte, que pren el nom la sèrie televisiva dels anys 80 en la qual un expert agent fabricava tot tipus de ginys amb materials molt rudimentaris, amb una ampolla de plàstic d'1,5 litres: introduint-hi una quantitat indeterminada d'àcid clorhídric al seu interior, a més de fragments o boles de paper de d'alumini. Amb l'ampolla tapada i, en aquest cas precintada amb cinta americana per augmentar la sobrepressió suportada, la barreja d'aquests elements genera una gran quantitat de gasos a l'interior del recipient que el fa augmentar de volum fins esclatar.