L'Ajuntament de Tivissa construirà una residència per a la gent gran amb 25 places

L'equipament s'instal·larà en una nova planta del centre municipal i el consistori negociarà amb la Generalitat per concertar les places

Actualitzada 05/06/2019 a les 18:01

L'Ajuntament de Tivissa (Ribera d'Ebre) ha anunciat la construcció d'una residència per a la gent gran amb 25 places. L'equipament s'instal·larà en una nova planta de l'actual Centre Municipal de Serveis i aprofitarà els serveis existents al centre de dia, com la cuina, la bugaderia o l'espai de fisioteràpia entre d'altres. Segons ha explicat la primera tinent d'alcalde i regidora de Serveis a les Persones en funcions, Montse Pagès, el procés per posar en marxa el centre va començar l'any 2004 i la manca de suport de la Generalitat ha portat el consistori a assumir directament la seva construcció i gestió. «Tivissa ho necessita tant per l'envelliment de la població com pel fet que hi ha gent gran dispesa per residències de pobles del voltant», ha adduït. En aquest sentit, ha explicat que continuaran negociant amb la Generalitat perquè homologui el centre i concerti places.La idea, segons ha avançat Pagès, és posar en marxa el servei de residència durant el segon trimestre de 2022. El consistori preveu crear entre 12 i 15 llocs de treball per tenir-la en funcionament.