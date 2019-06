El Parlament constitueix la ponència que ha de redactar la llei de protecció d'oliveres monumentals

El text busca protegir-les i preveu un règim de sancions amb multes de fins a 500.000 euros

Actualitzada 05/06/2019 a les 13:41

El Parlament ha constituït aquest dimecres la ponència que ha d'elaborar la proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals. El text vol protegir les oliveres amb segles d'edat i assegurar una gestió adequada i la permanència on són arrelades, prohibir explícitament la seva extracció, el trasplantament i la comercialització. La llei preveu crear una comissió tècnica, una llista d'oliveres i oliverars monumentals actualitzada anualment i els recursos destinats a la seva protecció i millora. La llei, que prohibeix «malmetre, matar, explantar o comercialitzar» aquestes oliveres, preveu un règim de sancions amb multes de fins a 500.000 euros. S'ha nomenat el diputat Jordi Terrades com a ponent relator.La llei vol establir que les oliveres que en el seu dia van ser arrencades i trasplantades fora del seu espai originari ja no es podran moure del mateix espai «per no causar-los-hi més danys». Pel que fa als exemplars que estan en vivers a l'espera de ser venuts i replantats, les empreses propietàries hauran de fer-ne una declaració del nombre que tenen a les seves instal·lacions. Les que tenen en propietat, «en cap cas podran ser extretes d'allí». Les funcions de control i vigilància quedarien delegades en el cos d'Agents Rurals. La llei també preveu accions de promoció –amb una menció especial 'Oli d'oliva verge extra de les oliveres monumentals de Catalunya' o del paisatge.