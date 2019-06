Doctor Prats, SUU i Soul Machine donen forma al cartell del Mirarock 2019

El concert tindrà lloc al castell templer de Miravet el pròxim 29 de juny

Doctor Prats, Soul Machine i SUUsón les tres bandes que presenta enguany el cartell del Mirarock 2019. El concert tindrà lloc al castell templer de Miravet (Ribera d'Ebre), a partir de les onze de la nit del pròxim 29 de juny. Obrirà les actuacions SUU, un artista emergent que ha triomfat a les xarxes socials i que presentarà el seu nou disc Natural, amb lletres compromeses. Els caps de cartell, Doctor Prats, actuaran a continuació. Els vallesans presenten a Miravet el seu nou treball Venim de Lluny, que barreja estils com el pop, la cúmbia, el reggae, l'ska, el rock i l'electroswing. Tancarà la nit la Soul Machine, banda de falset que fusiona soul, funk i rythm'n'blues. Organitzat per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i l'Ajuntament de Miravet, el festival vol potenciar l'oferta cultural d'estiu i, al mateix temps, apropar el patrimoni cultural i monumental al públic jove.Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma online Entradium i l'Ajuntament de Miravet. L'aforament és limitat i els menors de setze anys hauran d'anar acompanyats d'un adult. L'Ajuntament habilitarà un servei de bus gratuït per accedir al castell.