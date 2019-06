Detingut per vendre cocaïna en un pis de Sant Carles de la Ràpita

L’home havia subministrat drogues a menors d'edat en diverses ocasions

Agents de l'Oficina d'Anàlisi Fiscal de la Guàrdia Civil en col·laboració amb la Policia Local de Sant Carles de la Ràpita han desmantellat un punt de venda de cocaïna en aquest municipi i n’han detingut el responsable com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. L’home, de 61 anys i nacionalitat senegalesa, en diverses ocasions havia subministrat droga menors d’edat.La investigació es va iniciar durant els últims mesos de 2018, quan diversos veïns d'un immoble del centre de la localitat es van queixar del trànsit inusual de persones que accedien a un habitatge llogat de l'edifici a diferents hores del dia i de la nit. Arran d’això es va establir un equip policial conjunt per confirmar la informació i detectar la persona que possiblement podria estar venent droga des d’aquest habitatge.Arran de les gestions, es van detectar un gran nombre de visites diàries al domicili i es va comprovar com hi assistien persones consumidores de substàncies estupefaents. Fins i tot es van detectar menors d'edat accedint a l'habitatge. Les persones que hi acudien romanien en el seu interior un curt espai de temps, durant el qual es duia a terme la transacció.Per aquest motiu, després d'obtenir autorització d'entrada i registre per part del jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta, els agents va accedir a l'habitatge, on van trobar la persona investigada, que va ser detinguda. També van registrar el pis, on es van localitzar diversos embolcalls individuals que contenien diferents tipus de droga, així com útils i material indispensable per a la venda al detall.El detingut, així com el gènere intervingut, va ser posat a la disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Amposta.