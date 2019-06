Crema un cobert annex a una granja de pollastres a Tivissa

L'incendi no s'ha propagat a la resta d'instal·lació i els animals no han patit cap dany

Actualitzada 04/06/2019 a les 16:32

Una granja de pollastres de Tivissa ha patit un incendi aquest migdia. Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 14.12 hores per un foc a les instal·lacions avícoles que es troben al Camí de la Serra.Un cop allí, els Bombers ha extingit el foc que s'havia produït en un cobert metàl·lic, que feia de caseta de llums, annex a la nau principal. Per sort, l'incendi no s'ha propagat a la resta d'instal·lació, on es trobaven els pollastres. No s'han hagut de lamentar danys als animals.Fins al punt han acudit quatre dotacions de Bombers, els quals a les 15.30 hores ja haavien tornat al parc.