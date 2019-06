S'intensifica l'arrencada d'oliveres mil·lenàries a Ulldecona

El Gepec i la plataforma Salvem lo Montsià envien una carta al president Quim Torra per paralitzar l'espoli

Actualitzada 03/06/2019 a les 16:04

L'inici del tràmit al Parlament per protegir les oliveres mil·lenàries n'ha acabat accelerant el seu espoli. Així ho creuen el grup ecologista Gepec i la plataforma Salvem lo Montsià, que han tornat a denunciar un cas d'arrencada massiva que afecta una finca amb més d'un centenar d'oliveres a la partida de les Tosses. Segons han precisat, alguns d'aquests exemplars superen els cinc metres de diàmetre a 1.30 metres del sòl, fet que acreditaria el seu caràcter de mil·lenaris, entre molts exemplars monumentals. Fins i tot, en alguns casos, arbres de grans dimensions han estat trinxats per fer-ne llenya. Les entitats reclamen al Parlament que acceleri els tràmits per protegir les oliveres i, en aquest sentit, van escriure una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, perquè prengui mesures urgents al respecte després de mostrar la seva sensibilitat sobre el cas.Les entitats desconeixen exactament l'abast de l'arrencada d'oliveres, atès que els arbres no havien estat inventariats anteriorment. La finca on s'efectua l'arrencada es troba, curiosament, prop del restaurant les Moles, reconegut amb una estrella Michelin i que ha fet de la promoció de l'oli del territori un dels seus símbols d'identitat, segons recorden des de Salvem lo Montsià. També han denunciat la destrucció de marges de pedra o l'ampliació de camins.Tot plegat, un fenomen que pot acabar hipotecant el paisatge rural i natural propi de la zona per fomentar «l'especulació» amb la venda d'aquests arbres amb finalitats decoratives. «Defensem que es conservin les oliveres de més antigues i més grans però també vinculat a la preservació del paisatge i el voltant. De res serveix conservar unes desenes d'arbres i que al voltant es pugui alterar. Volem que retorni la pagesia. No té sentit una protecció sense un ajut als pagesos», ha argumentat el portaveu de Salvem lo Montsià, Jordi Monforte.Després de constatar durant una trobada el passat mes de febrer la seva sensibilitat cap al problema de les oliveres monumentals, les entitats han dirigit una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, perquè «faci alguna cosa urgent» per aturar l'espoli. «No podem esperar mesos i mesos de tràmit parlamentari, que pot ser un any o més, quan no paren d'arrencar oliveres. Rebem avisos de forma seguida: a Godall, Aldover, Ulldecona, a la Sénia. Des dels mesos que ha passat de l'inici del tràmit parlamentari l'espoli s'ha accelerat: volen tenir acaparades la majoria d'oliveres o venudes les màximes possibles», subratlla Monforte.