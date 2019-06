El corrent s’enduia cap al mar els animals i els Bombers i la Policia Local els van poder treure de l’aigua

Actualitzada 03/06/2019 a les 09:22

Els Bombers de la Generalitat i la Policia Local de Tortosa van rescatar el vespre d’ahir diumenge, 2 de juny, dos gossos petits que no podien sortir del canal dret de l’Ebre a Tortosa. Els animals van poder ser trets de l’aigua sans i estalvis.L’avís es va produir a les 20.37h, quan un veí va alertar als Bombers que hi havia un gos al canal que no podia sortir i que se l’enduia cap al mar. Els efectius es van traslladar al lloc i van poder treure l’animal de l’aigua. Alhora, la Policia Local va rescatar un altre gos aigües amunt. Tots dos es troben en bon estat de salut.