Presenten a Tortosa un protocol contra el tràfic d'éssers humans

Un cop l’any es farà una taula de treball per valorar com s’han abordat els casos detectats

Actualitzada 03/06/2019 a les 19:53

L’Institut Català de les Dones (ICD) ha presentat aquest dilluns el ‘Circuit d’acció davant de les víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitats d'explotació sexual de dones i nenes per a les Terres de l’Ebre’. L’objectiu és donar a conèixer a totes les persones professionals implicades els recursos existents al territori i els protocols i procediments a seguir. El Circuit es reunirà un cop l’any per tal de compartir la informació sobre l’atenció dels casos detectats i valorar com s’han abordat. La taula ha estat elaborada i consensuada entre la ‘Comissió Tècnica del Circuit de les Terres de l'Ebre per a l'abordatge de la violència masclista’, entitats especialitzades i representants de les cossos de seguretat.L’ICD podrà convocar el Circuit a instàncies de qualsevol dels seus membres i també en cas d’urgència, i serà la institució referent per a dotar de formació especialitzada els professionals que hi treballen.