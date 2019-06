Els Mossos van identificar l’home perquè va abandonar la moto que conduïa en una zona enfangada

Actualitzada 03/06/2019 a les 21:23

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 29 de maig un home de 37 anys com a presumpte autor de tres delictes de robatori amb força en grau de temptativa i un de furt a Corbera d’Ebre. Uns dies abans els agents van saber que tres casetes de reg situades al terme municipal de la localitat van patir danys a les portes i que en una quarta havien entrat i sostret objectes, tal i com van denunciar els seus propietaris. En una de les finques el propietari va localitzar un ciclomotor que havia quedat estacat en una zona plena de fang i a l’interior del vehicle hi van trobar un llum d’oli sostret en una de les casetes. Després d’investigar qui conduïa la moto, els Mossos van detenir l’acusat, que va quedar en llibertat després de declarar en seu policial i està pendent de comparèixer davant del jutge.