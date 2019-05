Agents de la policia local i Mossos van decomissar nou dosis i més de 400 euros en bitllets fraccionats

Actualitzada 31/05/2019 a les 09:27

Un operatiu conjunt de la policia local d'Amposta i els Mossos d'Esquadra es va saldar aquest dijous al vespre amb la detenció del propietari d'un bar de la ciutat per, suposadament, traficar amb cocaïna des de l'establiment. L'actuació policial va permetre decomissar nou bossetes d'estupefaent preparades per a la venda així com uns 400 euros en bitllets fraccionats. Diversos agents van entrar durant la tarda d'aquest dijous al local, situat al carrer Góngora d'Amposta, fet que va aixecar la curiositat de nombrosos veïns i ciutadans. El detingut passarà a disposició del jutjat de guàrdia de la capital del Montsià aquest mateix divendres.