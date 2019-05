Detingut per intentar adquirir medicaments amb receptes falsificades a Tortosa

En l’escorcoll, la Policia Local troba fins a 60 receptes d’ansiolítics i 1.650 euros en efectiu

Actualitzada 31/05/2019 a les 13:07

Un home de 37 anys i de nacionalitat marroquina ha estat detingut per intentar adquirir medicaments amb receptes falsificades en una farmàcia de Tortosa. Els fets van passar aquest dimecres, quan l’home va intentar que li facilitessen un ansiolític amb una recepta mèdica de la província de Saragossa.Quan el personal de la farmàcia li va demanar més documentació per comprovar que fos correcte, l’home va simular no entendre el que li deien per l’idioma. Alertats pel Col·legi de Farmacèutics sobre la falsificació de receptes, sobretot des de Saragossa, es va alertar la Policia Local que es va personar a la farmàcia.Després d’intentar raonar amb l’home, sense èxit, la Policia Local va contactar amb la doctora que apareixia com a signant de la recepta mèdica, qui va assegurar que no exercia la medicina des de fa més de tres anys i que ja havia interposat algunes denúncies amb anterioritat per la utilització de receptes falses.Els agents de la Policia Local van detindre l’home, de nacionalitat marroquina i sense domicili conegut, per falsificació de document públic. En l’escorcoll al detingut, se li van comissar 4 capses de medicament ansiolític a diferents llocs de la jaqueta, fins a 60 receptes falsificades, i 1.650 euros en efectiu.Segons la investigació policial, l’home utilitzava aquest modus operandi en diferents punts de l’Estat per obtindre aquest tipus de medicament que després s’emportava cap al Marroc. El detingut passarà a disposició judicial aquest divendres.