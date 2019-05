La candidatura Pevita guanya les eleccions al Consell Regulador de la DO Terra Alta

Els comicis renoven set dels representants dels censos de viticultors no adscrits i dels cellers embotelladors

Actualitzada 30/05/2019 a les 21:52

Aquest dijous s'han celebrat les eleccions del Consell Regulador de la DO Terra Alta. Els cellers emparats han votat els òrgans de govern entre dos candidatures presentades en dos censos. Al cens A de viticultors adscrits a cooperatives i al cens C de cellers inscrits al registre no embotelladors, només s'ha presentat una candidatura. Al cens B de viticultors no adscrits, Josep Vicens serà el representants de la candidatura Pevita Viticultors i Francesc Andreu Julià serà el d'Unió de Pagesos. En el cens D de cellers embotelladors, la candidatura Pevita Cellers s'ha adjudicat els cinc representants. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya no n'ha aconseguit cap.La representació recaurà en Celler Rialla –que substitueix el Celler Bernaví-, Agrícola Fuster, Altavins Viticultors, Celler Herència Altés –que substitueix el Celler Piñol-, i Celler Xavi Clua.Les votacions s'han fet des de les deu del matí fins a les cinc de la tarda. La participació al cens B ha estat del 36% i al cens D del 90%. La sessió constitutiva del nou Consell Regulador es farà dilluns 17 de juny, quan els vocals escollits en aquestes eleccions triaran el nou president de la DO Terra Alta per als propers quatre anys.El control de la producció ha estat un dels eixos de la campanya de la candidatura guanyadora, de la qual forma part l'actual president Joan Arrufí. Pevita s'ha mostrat contrària a augmentar la producció màxima per hectàrea, fixada actualment a la DO Terra Alta en 8.000 quilos en varietats negres i 10.000 quilos en varietats blanques. Pevita considera que aquesta opció facilitaria males pràctiques en l'ús de la targeta vitícola i l'entrada de raïm, most i vi de fora de la comarca.