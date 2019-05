Dos ferits en una sortida de via d'un quad a Xerta

Ambdós han estat traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, un d'ells amb helicòpter

Actualitzada 30/05/2019 a les 17:03

Dues persones han resultat ferides després de patir una sortida de via amb un quad a Xerta. L'accident ha tingut lloc al Camí de la Punta Alta, prop de la C-12, pocs minuts després de les 14 hores.El vehicle amb el que viatjaven per causes que es desconeixen ha sortit de la via. Tant el conductor com el passatger ha resultat ferit i han estat traslladats fins a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, un d'ells amb helicòpter i l'altre amb ambulància. Segons ha informat el SEM, els seu pronòstic és menys greu.Fins al punt de l'accident, també ha acudit una patrulla de Mossos d'Esquadra i dues unitats de Bombers de la Generalitat.