L'afectada ha estat evacuada a l'Hospital Verge de la Cinta

Actualitzada 29/05/2019 a les 16:39

Una dona de 50 anys ha resultat ferida aquest dimecres, 29 de maig, després de caure del pont penjant del Crespi de Bítem, a Tortosa, segons han informat els Bombers de la Generalitat a aquest mitjà. El succés ha estat accidental i l'afectada ha patit una fractura d'espatlla i de maluc. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha evacuat a l'Hospital Verge de la Cinta de la ciutat.Els fets s'han produït a les 8.01h, quan els Bombers de la Generalitat han rebut un avís que una dona ha caigut del pont penjant de Bítem, també conegut com el pont de les maduixes, quan hi caminava per sobre. La dona, de 50 anys, ha caigut per un terraplè i hauria patit una fractura d'espatlla i de maluc, segons els primers pronòstics sanitaris.Segons ha informat a Diari Més el constructor del pont, Miquel Crespi, la dona després de rebre atenció sanitària ja es troba a casa i només hauria sofert diverses ferides per la caiguda i no fractures, com s'havia dit en una primera valoració mèdica. A més a més, ha assegurat que el pont està obert i no que no ha patit cap desperfecte per la caiguda.Arran de l'incident s'han mobilitzat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, els quals han rescatat la dona, així com la Policia Local del municipi. Fins al lloc també s'han traslladat dues ambulàncies del SEM, que han evacuat la dona a l'Hospital Verge de la Cinta en estat menys greu.