El projecte Art Teràpia apropa els gongs i la música electrònica als pacients de l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa

La iniciativa busca millorar el benestar dels usuaris hospitalitzats i ajudar-los en la seva estada

Actualitzada 25/05/2019 a les 16:58

Art contemporani i música electrònica amb sons extrets de bols tibetans, gongs o monocordis. Pacients i familiars de l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa han participat aquest dissabte de l'acció sonora 'Vibracions (Im)possibles', organitzada pel projecte Art Teràpia de Lo Pati - Centre d’Art Terres de l’Ebre-, conjuntament amb els membres de les Jornades Musicals a l’Ermita de la Pietat d’Ulldecona. La iniciativa és una proposta experimental que explora les possibilitats terapèutiques de la música, com la relaxació, i que vol millorar l'estada dels pacients. Així mateix, també apropa l'art a aquelles persones que no es poden desplaçar a un centre d'art contemporani pel fet d'estar hospitalitzats.Relaxar-se, desconnectar, crear una energia positiva i fer que les llargues hores d'estada al centre hospitalari siguin menys feixugues. Aquest ha estat l'objectiu de duet IOMA i de SHOEG, el músic tortosí Carlos Martorell, durant la proposta sonora i terapèutica feta aquest dissabte al matí al vestíbul de la tercera planta de l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa.Els músics han combinat les freqüències i les vibracions sonores dels bols tibetans, gongs i monocordis amb els micròfons i sensors de Martorell, amb els quals s'han creat capes de sons vaporosos sintetitzats a través de la manipulació electrònica. Segons Manel Magrinyà, membre d'IOMA, la seva música ajuda a arribar a punts de relaxació profunda que connecten les persones amb els estats de calma i benestar.De fet, en Ramón Valls, un dels pacients que ha assistit a la sessió terapèutica i que va patir un accident de trànsit fa tres setmanes, ha assegurat que ha estat «fabulós». «No havia vist mai una cosa semblant, amb els ulls tancats me n'anava endavant i enrere amb la cadira de rodes, tenia una sensació de volar i sentia l'aigua del mar», ha dit emocionat.Per Agustí Vericat, director artístic de les Jornades Musicals a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona, amb el concert han interactuat dos mons molt diferents a l'hora d'entendre la música, el de la relaxació i el més avantguardista. «No és una teràpia estàndard, sinó una petita experimentació dins d'aquest món que pot desembocar en camins més inexplorats», ha subratllat Vericat. Per la seva banda, la directora de l'hospital, Maria José Rallo, ha assenyalat els beneficis d'aquest tipus de teràpies, atès que ha explicat que permet els pacients desconnectar-se del dia a dia de l'hospital i de les malalties.És la primera vegada que Lo Pati – Centre d'Art Terres de l'Ebre -, d'Amposta i els organitzadors de les Jornades Musicals a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona treballen conjuntament en l'àmbit sanitari, malgrat que ja han impulsat altres propostes al territori, sobretot en el vessant dels tallers de formació vinculats amb la música. De cara l'any vinent, no descarten tornar a impulsar aquest projecte al centre hospitalari tortosí.