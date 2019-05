La restauració del Mas de Burot d'Horta de Sant Joan guanya el premi d'arquitectura tradicional Toni Cobos

El jurat premia la guia de conservació del patrimoni arquitectònic de Parc Natural dels Ports

El jurat del primer premi d'Arquitectura Tradicional Toni Cobos ha premiat la guia de conservació del patrimoni arquitectònic del Parc Natural dels Ports i la posada en pràctica que s'ha fet amb la restauració del Mas de Burot, promoguda per l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan (Terra Alta). El Mas de Burot no és només un exemple d'arquitectura tradicional sinó que serveix de referent per aquest tipus d'intervencions. El jurat també ha valorat el programa de formació i difusió que es va fer a partir de la restauració del Mas de Burot d'Horta. La Guia premiada és un inventari sobre el patrimoni arquitectònic de Parc Natural dels Ports, on s'identifiquen i es geolocalitzen totes les edificacions existents.El Parc Natural dels Ports ha estat distingit amb el premi d'Arquitectura Tradicional Toni Cobos en la categoria d'iniciatives que posen en valor l'arquitectura tradicional. En concret, en aquesta primera edició dels guardons, el jurat ha premiat el programa de conservació del patrimoni arquitectònic desenvolupat pel parc, que ha comportat l'estudi i caracterització de l'arquitectura tradicional en aquest àmbit i que ha culminat en la publicació de la Guia per intervenir en el patrimoni arquitectònic del Parc Natural dels Ports: Manual de bones pràctiques.La recerca del Parc es va iniciar el 2003 i ha culminat amb un inventari, identificació i geolocalització de totes les edificacions tradicionals que existeixen. Un estudi històric posterior va descriure els assentaments humans als Ports, en va determinar l'origen i va concretar la motivació d'aquestes construccions. Finalment es va fer un estudi de caracterització de l'arquitectura que permetria conèixer quins són els trets arquitectònics, els materials i els sistemes constructius utilitzats.Segons l'inventari de construccions hi ha als Ports 1.957 edificacions, 1.024 dins del Parc Natural i 933 dins de la zona PEIN. Es tracta d'edificacions tradicionals d'una època compresa entre el segle XVI i principis del XX, amb usos diversos. Són masos, casetes d'eines i altres construccions d'ús específic, com corrals, molins, ermites, entre d'altres.