Tallada l'AP-7 a l'Aldea per un accident entre tres camions i una furgoneta

Els conductors han resultat il·lesos

Actualitzada 23/05/2019 a les 14:26

Un accident entre tres camions i una furgoneta ha obligat a tallar l'AP-7 al terme municipal de l'Aldea. L'accident s'ha produït cap a les 13.05 hores en sentit sud al quilòmetre 3,18.Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, en aquest han col·lidit per encalç tres camions i una furgoneta, fet que ha obligat a tallar la via. Els seus conductors han resultat il·lesos.Els Bombers de la Generalitat han activat tres dotacions per tal de retirar obstacles de la via, ja que un dels camions ha perdut part de la seva càrrega de guix que transportava.Els vehicles que circulen per l'AP-7 en direcció a València han de sortir pel peatge de l'Ampolla per poder seguir per l'N-340. Tot i això, hi ha unes cues d'entre un i dos quilòmetres de retenció.