La fiscalia retira l'acusació per un dels dos crims de Bot durant el judici a Tarragona

El ministeri públic manté la petició de 22 anys de presó per a l’acusat en relació al primer crim

Actualitzada 23/05/2019 a les 14:12

Rebaixa de pena

Detingut l’any passat a València

Relacions amb el narcotràfic i amb la màfia russa

La fiscalia ha retirat aquest dijous l’acusació per un dels dos crims ocorreguts a Bot (Terra Alta) l’any 2002 durant el judici que se celebra amb un jurat popular a l’Audiència de Tarragona. En el torn de conclusions definitives, el ministeri públic només ha mantingut la petició de 22 anys de presó per a l’acusat, Oleg Makrusin, en relació a la mort d’Alexandre Drianyc. Inicialment, el processat s’enfrontava a 20 anys més de presó pel crim d’un altre individu, Igor Antonievich. Per la seva banda, la defensa ha negat la participació de l’acusat en els fets i n’ha demanat la lliure absolució. Dilluns el tribunal preveu entregar l’objecte del veredicte al jurat perquè comenci a deliberar.La primera mort se situa entre el 2 de desembre del 2001 i els primers dies de gener del 2002, quan el condemnat Martjanov i el processat haurien colpejat la víctima, Alexandre Drianyc, amb gran intensitat i de forma reiterada a l’interior d’un habitatge del carrer d’Horta, a Bot. Segons la fiscalia, els cops van causar-li un «dolor inhumà», atès que van fracturar-li catorze costelles i el cúbit del braç dret. Els atacants també van clavar-li una ganivetada a l’espatlla i van tallar-li el tercer dit de la mà esquerra quan encara era viu.Posteriorment, segons la fiscalia, Makrusin i Martjanov van traslladar la víctima en el vehicle d’aquesta fins a les muntanyes de Bot. Ja fos dins la casa, durant el trasllat o al paratge natural, els dos individus van matar l’home, de 52 anys, estrangulant-lo amb una corda enrotllada al coll i lligada a una barra que es feia girar. El ministeri públic sosté que van donar deu tombs a la corda al coll de la víctima, van lligar-ne les puntes a la barra i la van fer girar en un mateix sentit «aconseguint que la corda anés oprimint progressivament el coll de la víctima, provocant-li l’asfíxia i la mort».Finalment, l’acusat i el condemnat van llençar el cadàver a un barranc proper a la carretera TV-3031, al mateix municipi de Bot. Després, van cremar el vehicle de la víctima entre uns canyars situats vora el riu Ebre, a prop de Tortosa. El cos el van trobar uns operaris de carreteres el 15 de maig del 2002, gairebé mig any després del crim, en estat momificat.Uns dies després de cometre el primer crim, pels volts del 13 de gener del 2002, es va produir l’assassinat d’Igor Antonievich, de 34 anys, del qual la fiscalia n’ha desvinculat el processat. Els condemnats Marjanov i Grizas van propinar-li nombrosos cops i puntades a l’estació de Bot, i van col·locar-li alguna mena de corda al coll per tal d’asfixiar-lo, segons el ministeri públic.En les conclusions definitives, la fiscalia només ha mantingut la qualificació d’un delicte d’assassinat amb acarnissament i amb l’agreujant d’abús de superioritat pel qual demana 20 anys de presó. A més, en sol·licita dos més per un delicte de danys mitjançant incendi per la crema del vehicle de Drianyc. En concepte de responsabilitat civil, el ministeri fiscal demana una indemnització per als familiars de més de 100.000 euros.Makrusin va ser empresonat el 19 de gener del 2002 arran de la troballa del primer cadàver, però va quedar en llibertat el 30 de desembre del 2003. Després, la justícia li va perdre la pista. Sobre ell pesaven dues ordres de detenció i ingrés a presó dictades per l'Audiència de Tarragona el 2006 i per un jutjat d’instrucció el 2009. Finalment, el 26 de gener de l’any passat la policia espanyola el va detenir a la ciutat de València. Segons la policia, Makrusin s’havia casat i havia canviat legalment el seu cognom per Kazakaitis, un fet que havia dificultat la seva identificació.El 2011, l’Audiència de Tarragona va condemnar Martjanov a 34 anys i mig de presó per la mort dels dos homes i Egidijus Grizas a nou anys i mig com a còmplice del segon crim. Durant el judici, Marjanov va explicar que s’havia establert el 2001 a Bot amb qui aleshores era la seva parella, una dona que tenia relacions amb la màfia russa i el narcotràfic. La parella, Makrusin i els dos morts vivien plegats en un immoble de Bot. Els dos homes jutjats i condemnats van negar les acusacions i la vista tampoc no va permetre esclarir el mòbil dels crims.