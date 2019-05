Es busquen mecenes per museïtzar i consolidar el jaciment ibèric de l'Assut de Tivenys

El projecte vol garantir la preservació de les restes i millorar l'accés al públic

El Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia (GRESEPIA) de la URV ha iniciat una campanya de mecenatge per implicar les empreses del territori i la ciutadania per consolidar i museïtzar el jaciment protohistòric de l'Assut de Tivenys (Baix Ebre). El poblat ibèric, que havia estat habitat ininterrompudament des del segle VII fins al segle I abans de la nostra era (ANE), s'ha anat recuperant amb excavacions periòdiques durant vint anys. Els arqueòlegs han posat al descobert element arquitectònics que dibuixen l'estructura del poblat, i es busquen recursos per consolidar les estructures descobertes i millorar l'accés del públic al poblat.Durant les dues dècades que s'han executat excavacions arqueològiques al jaciment iber de l'Assut de Tivenys s'han posat al descobert elements arquitectònics del poblat que defineixen com eren les cases, els carrers, les torres, les muralles, les places, les escales, o altres vestigis de la vida dels seus habitants. El grup de recerca GRESEPIA ha obert un espai a la seva pàgina web on es pot contribuir en el projecte de consolidació i museïtzació que es vol dur a terme enguany, quan es compleixen 20 anys de les primeres excavacions de la URV al jaciment.«No busquem cobrir amb recursos privats, la falta de recursos públics. En tenim però els destinem directament a les excavacions. Els diners que ens donen la Generalitat, la Universitat i l'Ajuntament de Tivenys els invertim en excavar però tot el destapem corre el risc de deteriorar-se», ha explicat el responsable Jordi Diloli. El grup considera que consolidar el jaciment no ha de implicar que s'aturin les excavacions i aposten per implicar el teixit empresarial del territori i la ciutadania «en la protecció, la recuperació i el gaudi d'un element patrimonial de primer ordre com és aquest».Les actuacions es planificaran en funció dels recursos que es recullin. «No serà fàcil perquè no és habitual aquest tipus d'actuacions», ha reconegut Diloli. «Com no és una cosa massa habitual per a la societat serà molt important la difusió que se'n faci», ha afegit. Fer arribar la proposta del mecenatge a molt públic serà vital per al projecte i avancen que tota la participació privada que tinguin tindrà una retorn. «Seran benvinguts sempre per veure què s'ha fet amb la seva aportació econòmica», ha apuntat Diloli.El responsable de GRESEPIA ha assenyalat, a més, que el jaciment de Tivenys necessita un impuls per convertir-se en un element patrimonial «de primer ordre» per incentivar el turisme històric al territori, tenint en compte també que està ubicat en un paratge únic i de vistes espectaculars. En aquest sentit, els investigadors estan treballant per millorar-ne l'accés ja que actualment és molt dificultós per a persones amb poca mobilitat.Pel jaciment de l'Assut de Tivenys hi ha passat fenicis, grecs, cartaginesos i romans. Entre els elements descoberts destaca la torre circular, situada al punt més alt del turó i que data del segle VI abans de la nostra era. Es considera que era la residència del cabdill i va ser destruïda per un violent incendi provocat a principis del segle II ANE. L'última campanya d'excavacions, l'any passat, va posar al descobert un tram de la muralla exterior i una de les portes d'accés al poblat ibèric.