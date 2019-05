Demanen 14 anys de presó per intentar matar un home a trets a la Ràpita

El processat va disparar fortuïtament a la seva exparella, que també està acusada de temptativa d’homicidi

Un home s’enfronta a catorze anys de presó i la seva exparella a vuit anys per intentar matar a trets un amic d’ella a Sant Carles de la Ràpita (Montsià). Els fets es remunten al 13 de desembre del 2017. Segons l’escrit d’acusació del fiscal, a primera hora de la tarda els dos homes van discutir a la via pública i l’acusat va colpejar la mà de la víctima amb una bola de ferro amb mànec i lligada a una corda. Cap a les cinc de la tarda, l’acusat i l’exparella van anar a buscar la víctima al bar on treballava «de comú acord i amb la intenció d’ocasionar-li la mort», segons el fiscal. El cas arribarà a judici en els propers mesos a l’Audiència de Tarragona.Quan van entrar al bar Punxa’m pinxo del carrer Sant Isidre de la Ràpita, el processat, de nacionalitat espanyola i 51 anys, va treure una arma de foc del calibre 7,65 mm i va disparar un primer tret dirigit al tronc de l’home, d’origen africà i de 48. La bala, però, va impactar a la part alta de la porta del bany. Tot seguit els tres van quedar situats a l’interior d’un petit lavabo. L’acusat va disparar un segon tret dirigit al cap de la víctima, però aquest va abaixar el cap i la bala li va impactar a l’omòplat.Aleshores la víctima va empènyer l’acusada, de 34 anys i també d’origen africà, que va caure cap al darrere contra l’acusat trencant una porta interior del lavabo. El processat va disparar un tercer tret dirigit a la víctima, que va evitar l’impacte a l’agafar-li la mà. Aquest moviment va fer que el projectil impactés a la cama dreta de la dona i contra el marc de la porta del bany.En aquell moment, la víctima es va poder desempallegar dels dos acusats i va sortir al carrer. L’acusat va prémer el gallet per quart cop apuntant cap a l’esquena de la víctima, però el tret no es va disparar per una errada en l’arma. Finalment, l’acusat va tornar a entrar al bar i, després de parlar breument amb l’exparella, va fugir mentre la dona es quedava a l’interior de l’establiment ferida damunt d’una taula.Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la investigació i, després de comprovar la seqüència enregistrada per les càmeres de seguretat, van arrestar la dona com a còmplice d’un homicidi en grau de temptativa. Tot i això, tant ella com la víctima van ingressar a l’hospital Verge de la Cinta. L’endemà, el processat es va personar a la caserna de la Guàrdia Civil de la Ràpita per lliurar-se a la policia.Durant l’escorcoll a domicili de l’home, els Mossos van intervenir més de 200 cartutxos, unes manilles, una credencial de la Guàrdia Civil falsificada i 171 armes blanques entre navalles i matxets. L’individu no tenia permís d’armes. La jutgessa d’Amposta va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per a l’home i la dona.La fiscalia demana per a l’home vuit anys de presó per un delicte d’homicidi en grau de temptativa; quatre anys de presó per un delicte de lesions; dos anys de presó per tinença il·lícita d’armes, i 1.080 euros de multa per un delicte lleu de lesions. La dona s’enfronta a vuit anys de presó per temptativa d’homicidi.A més, la fiscalia sol·licita que indemnitzin la víctima de forma conjunta i solidària amb gairebé 6.000 euros per les lesions, els dies d’hospitalització i de baixa, i les seqüeles derivades de la ferida per arma de foc. El ministeri públic també vol que l’home indemnitzi l’exparella amb la quantitat que determini la prova pericial pel tret que va rebre a la cama.