S'enfronta a 13 anys de presó per matar el company de pis durant una discussió a Sant Carles de la Ràpita

L’acusat i la víctima tenien problemes de drogoaddicció

Actualitzada 21/05/2019 a les 13:14

La fiscalia demana tretze anys de presó a un home que està acusat de matar el company de pis propinant-li un o diversos cops al cap amb una pedra de grans dimensions a Sant Carles de la Ràpita. Els fets van passar a final de juny del 2018 en una finca de la Partida d’en Carrasca.Segons relata la fiscalia, els dos homes tenien problemes de drogoaddicció i un d’ells va acabar amb la vida de l’altre durant una discussió. El cadàver de la víctima, de 56 anys, el van localitzar al cap de diverses setmanes, el 2 d’agost, en avançat estat de descomposició i «quasi momificat». El cas es jutjarà amb un jurat popular en els propers mesos a l’Audiència de Tarragona.Segons l’escrit d’acusació de la fiscalia, la víctima vivia tota sola en un domicili del carrer de la Dàrsena de Sant Carles de la Ràpita, però entre final de maig i principi de juny del 2018 va convidar l’acusat a viure amb ell. Tots dos tenien problemes de drogoaddicció. El dia 25 la víctima va cobrar la pensió a què tenia dret, per un import de 739,80 euros. Entre aquell dia i el 27 de juny, es van fer vuit retirades d’efectiu en caixers automàtics.El 27 de juny, la víctima va acudir al CAP de Sant Carles de la Ràpita en dues ocasions acompanyat de l’acusat. L’home presentava lesions a la mà i al cap produïdes per l’acusat, segons la fiscalia, després d’haver discutit. En concret, al matí el van atendre d’una ferida a la mà i, a la nit, d’un tall de set centímetres al cap.A partir d’aleshores es va perdre la pista a la víctima. Segons la fiscalia, el crim es va produir entre dos quarts de deu de la nit del 27 de juny -a la sortida del metge- i el migdia del 29 de juny. En una finca rústica de la Partida d’en Carrasca els dos homes van començar a discutir i l’acusat va colpejar la víctima amb una pedra de 30x40x15 centímetres que delimitava el marge entre parcel·les.Segons el ministeri fiscal, el processat el va colpejar «en una o diverses ocasions amb l’ànim d’ocasionar-li la mort o sent plenament conscient que amb la seva acció podia ocasionar-li la mort». Després de rebre l’impacte, la víctima va caure a terra i l’acusat va abandonar el lloc dels fets.El cadàver el van localitzar el 2 d’agost al vespre sota un ametller situat a uns sis metres de la partició amb la finca veïna. El cos presentava un avançat estat de descomposició, quasi momificat. L’autòpsia va determinar que la causa de la mort havia estat una contusió cranial. Els forenses van situar el moment de la mort a final de juny del 2018.Per la seva banda, el 29 de juny del 2018 l’acusat es va dirigir a un bar d’Amposta i allà va demanar al propietari que li deixés el telèfon mòbil. L’acusat va trucar la seva germana i va quedar amb ella a la parada de l’autobús, on va marxar en direcció a Reus. L’acusat va passar uns dies a Vila-seca al domicili de la seva mare i després es va traslladar a Reus, on va ser detingut la matinada del 29 d’agost.En el moment dels fets, l’acusat havia abandonat el tractament de deshabituació a què s’havia sotmès i havia tornat a consumir drogues. Per la seva banda, la víctima rebia tractament per a la deshabituació mitjançant l’administració de metadona que li dispensaven en una farmàcia d’Amposta.Segons la fiscalia, els fets constitueixen un delicte d’homicidi pel qual sol·licita 13 anys de presó, 20 d’inhabilitació absoluta i el pagament de les costes processals. El cas arribarà a judici en els propers mesos a l’Audiència de Tarragona amb un jurat popular.