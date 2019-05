L'auditoria de la cooperativa de Tivissa constata que falten 1,1MEUR dels dipòsits dels socis

La Junta Rectora presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per resoldre què ha passat

Actualitzada 20/05/2019 a les 12:55

L'auditoria comptable encarregada per la cooperativa de Tivissa constata que falten 1,1 milions d'euros, aproximadament, als dipòsits dels socis impositors de la secció de crèdit. La comptabilitat «oficial» dels últims exercicis quantificava en menys de 600.000 euros els passius de l'entitat financera però, com es desprèn dels comptes que ja s'han posat a disposició de tots els socis, la quantitat que ara aflora supera l'1,5 milions d'euros. Com ha confirmat a l'ACN l'advocat de la junta rectora de la cooperativa, Rodrigo Fernández, 1,1 milions d'euros dels dipòsits no hi són, «pels motius que siguin» i que ja s'investiguen. La Junta Rectora ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra perquè es resolgui si el forat comptable «ve motivat per un delicte o per una mala gestió».A principis d'abril, la secció de crèdit de la cooperativa de Tivissa suspenia la seva activitat i bloquejava els comptes d'una setantena de socis i dipositaris després de detectar que la comptabilitat «oficial» no encaixava amb altres documents dels comptes dels exercicis 2017 i 2018. Es va encarregar llavors una auditoria urgent perquè el Consell Rector pogués aclarir quants diners quedaven als dipòsits dels impositors i amb el resultat dels nous comptes, es resol que falten 1,1 milions d'euros, aproximadament, d'aquests passius.Com es desprèn de la nova comptabilitat que està a disposició dels socis des del divendres passat, mentre que els càlculs dels últims exercicis quantificaven en menys de 600.000 euros el valor d'aquests dipòsits financers, la quantia real supera l'1,5 milions d'euros i se certifica un forat d'1,1 milions d'euros.Aquest dimecres a la tarda, s'ha convocat una assemblea extraordinària per explicar els resultats de l'auditoria, i també s'ha convocat, en el termini legal de quinze dies, una assemblea general ordinària per començar a definir com afrontar la situació. La cooperativa segueix actualment en preconcurs de creditors.La Junta Rectora també ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra perquè sigui la investigació policial qui resolgui les motivacions de l'error comptable que ha posat en escac la cooperativa de Tivissa, «si ha estat motivat per un delicte, o per una mala gestió». Aquesta qüestió és summament sensible al municipi riberenc ja que la gerent de l'entitat va morir dos setmanes abans que es fes pública la situació financera de la cooperativa.