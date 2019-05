Detingut un veí de Móra d'Ebre per robatoris amb força en habitatges

Els fets es van produir a Garcia i Móra d'Ebre en només cinc dies de diferència

Actualitzada 20/05/2019 a les 13:33

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 38 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Móra d'Ebre, com a presumpte autor de diversos delictes de robatori amb força en habitatges.Es dona la circumstància que l'arrestat va ser detingut dos vegades en només cinc dies. El dia 11 de maig va ser arrestat com a presumpte autor de dos robatoris amb força i un furt en domicilis de Garcia i cinc dies després el detenien per robar, a Móra d'Ebre, en un domicili deshabitat, on es va forçar la finestra de la cuina i es va sostreure de l'interior un placa vitroceràmica. L'home ja havia estat detingut per robar en aquest habitatge a final del 2018.El detingut va quedar en llibertat després de declarar en seu policial i resta pendent de comparèixer davant l'autoritat judicial competent quan sigui requerit.Els Mossos havien tingut coneixement que l'individu havia estat sorprès pels propietaris de dos masos de Garcia desprès de robar en els mateixos. També se l'acusa d'un furt de material i eines en una caseta de camp de la mateixa localitat.Els policies el van detenir mentre deambulava per Móra la Nova i van poder recuperar part dels efectes sostrets en els tres fets delictius.