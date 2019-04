Els robatoris a l'interior de domicili a les Terres de l'Ebre van baixar un 10% el 2018

Els casos de furts relacionats amb el món rural es mantenen estables, segons els Mossos d'Esquadra

Actualitzada 10/04/2019 a les 15:24

El nombre de robatoris a l'interior de domicilis de les Terres de l'Ebre va baixar un 10% entre els anys 2017 i 2018, segons dades dels Mossos d'Esquadra. L'intendent del cos al territori, Josep Maria Estela, ha fet pública aquesta xifra durant la celebració del Dia de les Esquadres a la regió policial ebrenca aquest dimecres. «Tenim menys de la meitat de robatoris respecte el moment que vam agafar les competències aquí a les Terres de l'Ebre, fa deu anys», ha precisat. Aquesta, assegura, és una de les prioritats històriques del cos i amb la recent creació d'un grup d'investigació específic amb agents de les comissaries de Tortosa, Amposta i Gandesa, que ha permès incrementar accions preventives i identificacions. En canvi, els robatoris al món rural, l'altra gran prioritat del cos al territori, es van mantenir estables durant aquest passat 2018, segons ha reconegut el mateix comandament regional.«No hi ha hagut un descens tan marcat perquè, per exemple, l'any passat després de l'estiu teníem uns preus molt alts de la garrofa i això va fer incrementar els furts dins del camp. El mateix va passar fa dos anys amb l'oliva, que tenia un preu molt alt», ha reconegut Estela sobre aquest fenomen concret. Així les coses, l'increment del robatori de fruit pels preus elevats s'ha vist compensat per un decrement del furt de metall. «No hem aconseguit disminuir-lo però sí mantenir el nombre de fets, no s'ha disparat. Actualment no tenim un nombre ni molt menys elevat de fets que passin a cap sector o comarca del territori», ha resumit.Tot i això, el responsable policia s'ha mostrat satisfet per la millora percebuda en la interlocució amb els agents del sector, des de les organitzacions agràries o cossos policials com el Seprona de la Guàrdia Civil, en la línia de millorar aquestes xifres. «Sempre hem pensat que la millor estratègia és que el pagès, la persona que treballa en l'entorn rural ha de ser els nostres ulls. No ha de fer cap acció ni acte d'heroïcitat davant persones sospitoses o que roben en el món rural però sí que ha de posar-ho en coneixement nostre», ha recomanat.Durant la celebració del Dia de les Esquadres a les Terres de l'Ebre, que l'any passat no es va celebrar pel context polític amb l'aplicació de l'article 155, Estela ha volgut recordar que aquest mes de febrer es van complir 25 anys del desplegament del primer contingent estable dels Mossos al territori, amb un grup de 21 agents a Amposta. Durant aquest temps, ha valorat, el cos ha «omplert la motxilla amb experiència, coneixements, gestionar incidents que ens trobem». «Hem deixat de ser aquella policia jove per ser una policia madura, coneixements i experiència, sobretot amb coneixements i molt arrelada al territori, amb molt vincles amb les institucions i persones del territori», ha declarat. Actualment, la dotació policial a les Terres de l'Ebre és d'un mig miler d'agents.En l'acte d'aquest dimecres al migdia, els Mossos han lliurat sis medalles –dos corresponents a l'any 2018 i quatre al 2019- a membres del cos per la seva tasca. També s'ha reconegut amb 140 felicitacions –de les quals, 119 corresponents a aquest 2019- la tasca de jutges –com la jutgessa degana d'Amposta, Sonia Nuez-, ciutadans, representants gremials o entitats del territori. Estela també ha valorat de forma positiva el nivell de col·laboració amb els cossos i forces de seguretat estatals durant els últims temps.