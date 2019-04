La cooperativa de Tivissa suspèn temporalment l'activitat de la secció de crèdit

La junta encarrega una auditoria per aclarir quants diners queden als dipòsits i presenta preconcurs de creditors

Actualitzada 09/04/2019 a les 13:01

La cooperativa de Tivissa, a la Ribera d'Ebre, ha suspès provisionalment l'activitat de la secció de crèdit agrària vinculada a l'entitat i ha bloquejat els comptes de la setantena de socis i dipositaris. La Junta Rectora ha encarregat una auditoria per aclarir quants diners queden als dipòsits dels impositors, en adonar-se que «la comptabilitat no encaixava amb la documentació de l'entitat», com han explicat responsables jurídics de la cooperativa. La cooperativa havia intentat vendre patrimoni i béns immobles fa uns anys i la iniciativa de buscar compradors s'havia reactivat recentment. El resultat de l'auditoria es preveu que sigui «imminent», per conèixer l'abast real del problema en pocs dies. Dilluns de la setmana passada es va iniciar un preconcurs de creditors.L'entitat no té deutes amb tercers i el problema se situa en la secció de crèdit on s'audita si falten diners dels dipòsits dels impositors, una setantena. Per evitar «perjudicis més grans», la cooperativa de Tivissa ha presentat el preconcurs de creditors i ha suspès l'activitat de la secció de crèdit, desvinculant els comptes dels dipositaris del compte matriu de la cooperativa, tant a l'entitat bancària de la Caixa com del BBVA.