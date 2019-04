Detinguts els pares del presumpte assassí de la noia de Vinaròs

Investiguen la seva implicació en la mort violenta de la jove que va aparèixer enterrada a Ulldecona

Actualitzada 09/04/2019 a les 16:38

Els pares del jove detingut com a presumpte autor de la mort violenta de la seva parella, la noia de 26 anys de Vinaròs que va aparèixer enterrada dissabte en un paratge rural d'Ulldecona, van ser detinguts aquest dilluns per la Guàrdia Civil per la seva suposada implicació en el cas. Segons ha confirmat el cos armat, els progenitors, residents a la població del Montsià, podrien passar a disposició del jutjat número quatre de Vinaròs aquest dimecres al matí. Amb aquests arrestos, són cinc les persones detingudes en relació amb aquest cas de violència masclista. Una amiga de la víctima va denunciar la seva desaparició el passat 17 de febrer. El principal sospitós –l'únic detingut que, de moment, ha ingressat a la presó-, s'hauria refugiat, des d'aquell moment, a casa dels seus pares a Ulldecona.