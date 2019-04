Traslladen el detingut per la mort de la seva nòvia a la casa en comú a Vinaròs

La jove va ser robada ahir enterrada i amb signes de violència en un descampat d'Ulldecona

Actualitzada 08/04/2019 a les 14:41

Un ampli dispositiu policial ha traslladat aquest dilluns l'home de 22 anys detingut divendres per la mort de la seva nòvia, de 26, trobada ahir enterrada i amb signes de violència en un descampat d'Ulldecona (Montsià), a la casa que compartia la parella a Vinaròs (Castelló).El detingut, emmanillat i escortat per agents de Policia Judicial, ha arribat sobre les 13.20 hores a l'habitatge de Vinaròs, al carrer del Molino, en una zona allunyada del centre de la població, on els agents intenten trobar algun indici relacionat amb el crim.La Policia Judicial, que ha acudit a l'habitatge, que forma part d'un bloc de pisos, amb diverses maletes amb material científic i gossos del Servei Cinològic, intenta determinar, entre altres aspectes, si el crim podria haver-se perpetrat en aquesta casa.El detingut, de nacionalitat romanesa, ha passat aquest matí a disposició del Jutjat d'Instrucció i Violència de Gènere número 4 de Vinaròs, que instrueix la causa, segons ha informat a EFE la Guàrdia Civil.