Recuperen una ancora valorada en 6.000 euros que es venia a Internet

La peça es trobava guardada en un magatzem de Sant Carles de la Ràpita

Actualitzada 08/04/2019 a les 14:21

La Guàrdia Civil ha recuperat una ancora de las segona meitat del segle XVIII o primera del XIX que es venia per Internet.Els agents van iniciar una investigació el passat octubre quan es va tenir coneixement de l'existència d'un anunci en una plataforma de comerç online on es venia una ancora per un import de 6000 euros.Després de diverses comprovacions, van contactar amb el venedor i li van demanar que acredités la seva legal procedència. Aquest no tenia cap tipus de documentació i va al·legar que un familiar seu el va extreure del fons del mar.La Guàrdia Civil va sol·licitar un informe al Departament de Cultura i al Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, perquè acredités la seva identificació, catalogació i valoració a fi de corroborar el seu valor històric. Concretament, van determinar que és de la segona meitat del segle XVIII o primera del XIX i que està valorada en uns 6000 euros.Un cop rebut l'informe, es va procedir a la presa de declaració en qualitat d'investigat no detingut al venedor i a la persona que el va extreure del fons del mar, per la presumpta comissió d'un delicte d'apropiació indeguda de patrimoni històric. Les actuacions es van traslladar al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Amposta i l'ancora va quedat depositada.