Presó preventiva per al detingut per la mort de la seva parella a Vinaròs

A més, el magistrat ha decretat la llibertat provisional dels altres dos detinguts per aquests fets

Actualitzada 08/04/2019 a les 16:43

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Vinaròs, amb competències en matèria de Violència sobre la Dona, ha ordenat aquest dilluns l'ingrés a presó preventiva comunicat i sense fiança de l'home detingut divendres passat per la mort de la seva parella sentimental.El detingut, de 22 anys, queda investigat en una causa declarada secreta per un delicte d'homicidi/assassinat, segons han informat fonts de Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).A més, el magistrat ha decretat la llibertat provisional dels altres dos detinguts per aquests fets, que estan investigats inicialment pel mateix delicte sense perjudici d'una ulterior qualificació jurídica, i els ha imposat com a mesura cautelar l'obligació de comparèixer al jutjat una vegada al mes.El cadàver de la jove, de 26 anys, va ser trobat aquest diumenge, enterrat i amb signes de violència, en un descampat d'Ulldecona (Montsià), després de la confessió de la seva parella sentimental.