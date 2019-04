La Guàrdia Civil deté la parella de la víctima i no descarta més detencions

Actualitzada 07/04/2019 a les 18:06

La Guàrdia Civil ha localitzat el cos sense vida amb signes de violència de la noia desapareguda a Vinaròs (Baix Maestrat) a mitjans de febrer. Els agents han trobat el cos en un descampat del terme municipal d'Ulldecona (Montsià) aquest dissabte a la nit. La víctima, de 26 anys i de nacionalitat moldava, va desaparèixer el 17 de febrer després d'una forta discussió que hauria tingut amb la seva parella al domicili que compartien a Vinaròs, segons el cos. La Benemèrita va detenir aquest divendres el jove, de 22 anys i de nacionalitat romanesa, al domicili familiar situat a Ulldecona. En el marc de l'operatiu també es van detenir altres persones que estarien relacionades amb els fets. Segons fonts policials no es descarten més detencions.El detingut per la desaparició de la jove morta va interposar una denúncia per la desaparició de la seva parella el 7 de març a la comissaria de la Guàrdia Civil de Vinaròs. Davant les estranyes circumstàncies que envoltaven la desaparició, la Guàrdia Civil va obrir diferents línies d'investigació en l'entorn de la víctima que, segons el cos, evidenciaven que la desaparició no havia estat voluntària. De fet, la Benemèrita assegura que la principal hipòtesi apuntava a que la parella de la dona tenia alguna relació amb la desaparició.L'operatiu es va iniciar divendres i la Guàrdia Civil ha fet més detencions, a més de la de la parella de la jove, i escorcolls a Vinaròs i Ulldecona.Segons fonts pròximes a la investigació la víctima no havia interposat cap denúncia prèvia i tampoc existien antecedents policials sobre violència de gènere. A més, en l'operatiu hi han treballat agents especialitzats en criminologia que s'han desplaçat des de Madrid.Les actuacions policials estan dirigides pel Jutjat número 4 d'instrucció i Violència de gènere de Vinaròs, que ha decretat secret de sumari.