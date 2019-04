Calvet avisa que suspendrà la llicència del dipòsit de residus a Riba-roja si no s'adequa al planejament urbanístic

El conseller justifica la destitució del director de serveis territorials a l'Ebre perquè la seva visió municipal és «incompatible» amb el càrre

Actualitzada 06/04/2019 a les 17:00

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat que el Govern farà «tot el possible» perquè el projecte de construcció d'un dipòsit de residus no perillós a Riba-roja d'Ebre «no es desenvolupi». Calvet ha dit «intuir» que la llicència d'obres municipal autoritzada per l'alcalde de Riba-roja d'Ebre, Antoni Suàrez, no s'adequa al plantejament urbanístic aprovat. «En cas que ho constatem, suspendrem la llicència», ha dit Calvet en declaracions a l'Albi (Garrigues). Calvet ha explicat que han demanat a l'ajuntament que els aporti l'expedient i que revisiran tota la informació per veure si és «correcte». El conseller ha justificat la destitució de Suàrez com a director de serveis territorials del Departament a les Terres de l'Ebre perquè la seva «visió municipal» com a alcalde és «incompatible» amb el manteniment del càrrec.Calvet ha recordat que aquest projecte està pendent d'una «revisió anticipada de l'autorització ambiental», i que això és «bastant incompatible amb que el projecte es pugui desenvolupar». En aquest sentit, ha constatat que Suàrez «ha optat per encarar el projectes des de la visió municipal», autoritzant la llicència municipal, i això és «incompatible» amb el càrrec de delegat de serveis territorials del Departament. En aquest sentit, ha anunciat que en els pròxims dies es nomenarà una «nova delegada».El conseller ha assegurat que aquest dipòsit forma part d'un model de territori que no els convenç i que no comparteixen. «Ja sigui a través de la petició d'informació de la llicència municipal o per la revisió anticipada de l'autorització ambiental, farem el possible perquè el projecte no es desenvolupi», ha reblat.