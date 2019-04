Les resolucions són de la Junta Electoral de Tortosa davant diverses denúncies del PP

Actualitzada 05/04/2019 a les 19:24

La Junta Electoral de Zona de Tortosa ha emès tres resolucions on dona 48 hores a Sant Jaume d'Enveja (Montsià), Deltebre (Baix Ebre) i el Pinell de Brai (Terra Alta) per retirar estelades, pancartes i altres símbols ideològics dels edificis i espais públics. En els tres casos es demana la retirada de les pancartes en favor dels presos polítics de les façanes dels edificis consistorials. La junta insisteix que els «poder públics estan obligats a mantenir estrictament la neutralitat política». Els Ajuntaments tenen 24 hores per presentar un recurs. En els tres casos ha estat el Partit Popular qui ha presentat la denúncia.