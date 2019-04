El conseller de Territori cessa el director de serveis territorials a les Terres de l'Ebre per «pèrdua de confiança»

Antonio Suárez és l'alcalde de Riba-roja d'Ebre i dijous va atorgar llicència d'obres per un dipòsit de residus que no té el suport del Govern

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha cessat aquest divendres el director de serveis territorial del Departament a les Terres de l'Ebre per «pèrdua de confiança», segons ha anunciat en un comunicat. Antoni Suárez és, també, l'alcalde de Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, que aquest dijous va autoritzar la llicència d'obres per a la construcció d'un dipòsit de residus industrials no perillosos que ha tingut una forta oposició d'altres municipis de la zona i del propi executiu català. Els treballs d'obres començaran de forma «imminent» i han d'estar acabats abans del 17 de juliol, quan acaba la llicència mediambiental.Dijous, el departament dirigit per Damià Calvet ja va requerir a l'Ajuntament de Riba-roja una còpia de l'expedient complet de la llicència d'obres, i va advertir que si el permís no s'adequa al pla especial urbanístic vigent «emprendran les accions oportunes». Territori ja havia posat sota revisió la llicència ambiental en un intent d'evitar que el consistori concedís el permís d'obres.Ara, i arran de l'aprovació de la llicència d'obra, l'executiu ha decidit cessar l'alcalde de Riba-roja del seu càrrec de director de serveis territorials del departament de Calvet.