S'han trobat unes 2.000 plantes en unes naus quan anaven a apagar un incendi en un comptador

Actualitzada 05/04/2019 a les 08:26

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous a la nit dues persones i van desmantellar una plantació de marihuana en unes naus industrials a Amposta, al quilòmetre 1.078 de l'N-340, segons han explicat fonts policials. Els agents van descobrir unes 2.000 plantes perquè els Bombers havien rebut un avís a les 21.15 hores per apagar un foc en un comptador extern d'una de les naus, propietat de l'empresa Noever. Hi van enviar dues dotacions. El quadre elèctric s'hauria sobrealimentat per culpa de la plantació.