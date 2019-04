Un ferit lleu en un xoc lateral entre un cotxe i un camió a la C-14 a Ascó

L'afectat va ser evacuat a l'Hospital de Móra d'Ebre

Actualitzada 04/04/2019 a les 09:52

Un cotxe i un camió van patir una col·lisió lateral, el vespre d'ahir dimecres 3 d'abril, a la C-12 al seu pas per Ascó. Com a resultat, una persona va resultar ferida lleu i va ser evacuada a l'Hospital de Móra d'Ebre, segons la informació del Servei Català de Trànsit.L'accident va tenir lloc a les 20.47h al punt quilomètric 79,10 de la C-12, al terme municipal d'ascó. Els dos vehicles van xocar lateralment i un dels conductors va resultar ferit lleu i es va traslladar a l'Hospital de Móra d'Ebre. Arran de l'accident també es va activar una dotació dels Bombers que finalment no va haver d'actuar.