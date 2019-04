La Ràpita acull diversos experts al Fòrum de Pesca Dieta Mediterrània

L'esdeveniment reuneix científics i especialistes en nutrició i comercialització del peix

Actualitzada 04/04/2019 a les 20:50

Sant Carles de la Ràpita acull durant dos dies el primer Fòrum de Pesca Dieta Mediterrània. Aquí científics i experts tractaran aspectes sobre la comercialització del peix i tendències de mercat, la gastronomia i el consum, i els beneficis del peix per a la salut. Aquesta trobada tecnicocientífica reuneix nutricionistes, cardiòlegs, economistes, restauradors i altres professionals vinculats, està impulsada per l’Organització de Productors Pesquers de Sant Carles de la Ràpita i la Confraria de Pescadors Verge del Carme, amb el suport de la Fundació Dieta Mediterrània i l’Ajuntament de la Ràpita.L’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha destacat «la importància del sector pesquer rapitenc i també la gastronomia a l’entorn de la pesca, dos puntals absolutament estratègics per a la Ràpita» durant la inauguració.En l'acte també ha assistit el director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, Sergi Tudela; el director general de Ordenación Pesquera y Aqüicultura, Juan Ignacio Gandarias; el director general de Prodeca, Ramon Sentmartí; Domingo Valiente, director de la Fundació Dieta Mediterrànea; i el president del Comitè Científic, Ramon Estruch.Durant la tarda s'han fet sessions de treball sobre la comercialització i tendències de mercat; la gastronomia com a vector del consum i els beneficis saludables del consum per a la salut, amb gairebé una vintena d’especialistes.Divendres es presentaran les conclusions de la trobada i s’obriran al públic les conferències del comunicador Manuel Toharia i de la tècnica de pesca de la Unió Europea Elisa Roller. L’acte de clausurà comptarà amb la presència de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Teresa Jordà.